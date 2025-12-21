Юноши на Барса, Реал и Атлетико изработиха изразителна победа на Елче

Отборът на Елче разби гостуващия Райо Валекано с 4:0 в мач от 17-ия кръг на Ла Лига. Това е едва втори успех за домакините в последните десет срещи за първенство, като те си остават в средата на класирането. Това е и най-изразителната им победа през сезона в елита. Мадридчани пък вече са все по-близо до опасната зона.

В основата на успеха на Елче бяха футболисти, изградили се в школите на грандовете Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, като трима от тях забиха първите три гола.

Ектор Форт, който е преотстъпен от каталунците, вкара спиращ дъха гол за 1:0 още в шестата минута, но при радостта си контузи рамото си и беше заменен.

През втората част бившият нападател на Реал Алваро Родригес вкара за 2:0 в 67-ата, а след още само три минути юношата на Атлетико Херман Валера реши всичко в двубоя.

В последните секунди португалецът Мартим Нето реализира за крайното 4:0.