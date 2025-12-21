Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елче
  3. Юноши на Барса, Реал и Атлетико изработиха изразителна победа на Елче

Юноши на Барса, Реал и Атлетико изработиха изразителна победа на Елче

  • 21 дек 2025 | 21:27
  • 456
  • 0
Юноши на Барса, Реал и Атлетико изработиха изразителна победа на Елче

Отборът на Елче разби гостуващия Райо Валекано с 4:0 в мач от 17-ия кръг на Ла Лига. Това е едва втори успех за домакините в последните десет срещи за първенство, като те си остават в средата на класирането. Това е и най-изразителната им победа през сезона в елита. Мадридчани пък вече са все по-близо до опасната зона.

В основата на успеха на Елче бяха футболисти, изградили се в школите на грандовете Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, като трима от тях забиха първите три гола.

Ектор Форт, който е преотстъпен от каталунците, вкара спиращ дъха гол за 1:0 още в шестата минута, но при радостта си контузи рамото си и беше заменен.

През втората част бившият нападател на Реал Алваро Родригес вкара за 2:0 в 67-ата, а след още само три минути юношата на Атлетико Херман Валера реши всичко в двубоя.

В последните секунди португалецът Мартим Нето реализира за крайното 4:0.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

С човек по-малко и след героични намеси на Митов Абърдийн все пак преклони глава пред Селтик

  • 21 дек 2025 | 19:40
  • 3517
  • 1
Байерн завърши годината с убедителна победа

Байерн завърши годината с убедителна победа

  • 21 дек 2025 | 20:23
  • 6797
  • 101
Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 22586
  • 514
Битката на дъното завърши без голове

Битката на дъното завърши без голове

  • 21 дек 2025 | 18:48
  • 756
  • 0
В Ливърпул имат сериозни притеснения за сериозността на контузията на Исак

В Ливърпул имат сериозни притеснения за сериозността на контузията на Исак

  • 21 дек 2025 | 18:29
  • 10054
  • 8
Торино удари Сасуоло като гост

Торино удари Сасуоло като гост

  • 21 дек 2025 | 18:03
  • 1085
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 22586
  • 514
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 18803
  • 64
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 12318
  • 10
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 32694
  • 225
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 19437
  • 35
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 12359
  • 20