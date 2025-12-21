Популярни
Левски даде гейм на Дунав, но завърши с победа

  • 21 дек 2025 | 20:52
  • 669
  • 0

Шампионът Левски София завърши с победа първия полусезон в efbet Супер Волей. Момчетата на Николай Желязков дадоха гейм, но се наложиха като гости на Дунав (Русе) с 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:16) в мач от последния 11-и кръг на полусезона, игран тази вечер в зала "Дунав".

Така, преди изиграването на останалите срещи от кръга утре, "сините" са начело във временното класиране с 8 победи, 2 загуби и 23 точки. Дунав пък е на предпоследното 10-о място в подреждането със само 1 победа, 9 загуби и 4 точки в актива си.

Най-резултатни за Левски станаха Юлиан Вайзиг (6 аса! и 56% ефективност в атака - +16) и Тодор Скримов (3 аса, 64% ефективност в атака и 76% позитивно посрещане - +17) с 21 и 20 точки за победата. Скримов бе обявен и за MVP на мача.

За домакините от Дунав Алекс Николов отново бе над всички с 20 точки (2 блока и 56% ефективност в атака - +14), а Огнян Христов и Александър Кордев завършиха с 13 и 11 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

