Марко Шварц спечели гигантския слалом в Алта Бадия

Австриецът Марко Шварц поведе с голяма преднина след първия манш и спечели гигантския слалом за Световната купа по ски алпийски дисциплини в италианския зимен център Алта Бадия, което за него е първи успех от две години насам след период на различни контузии.

30-годишният Шварц записа общо време от 2:35.02 минути, след като постигна 1:16.00 минути в първия манш и 1:19.02 във втория. За него това е общо седма победа в кариерата за Световната купа.

"Победата означава страшно много за мен. Мина много време, откакто спечелих за последен път. Беше важно за мен, за отбора и искам да благодаря на всички, които бяха до мен в тежките моменти с контузиите", каза Шварц след състезанието.

Втори се нареди Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) с пасив от 18 стотни от секундата, следван от Щефан Бренщайнер (Австрия) на 22 секунди от първото място.

Носителят на Кристалния глобус Марко Одермат остана шести на 82 стотни след тежка тридневна програма от скоростни дисциплини. Може би само умората може да спре швейцарската звезда в Алта Бадия, където той спечели пет от последните шест гигантски слалома на класическата писта "Гран Риза". Той пристигна от Вал Гардена, където в четвъртък спечели спускане и беше втори в спускане и супергигантски слалом в петък и в събота.

В генералното класиране води Марко Одермат с 805 точки, втори е Марко Шварц с 351, а трети норвежецът Хенрик Кристоферсен с 326 точки.

За малкия кристален глобус в гигантския слалом начело е Щефан Бренщайнер с 305, пред Одермат с 300, Шварц с 252 и други.

Състезанието пропусна норвежецът Александър Стеен Олсен. Тази седмица той се подложи на операция на коляното, която прекрати сезона му.

Утре в Алта Бадия предстои слалом за мъже с участието на водещия български състезател Алберт Попов.