Неприятна новина в Барселона преди сблъсъка с Виляреал

Датският футболист на Барселона Андреас Кристенсен е получи тежка контузия и се очаква да отсъства дълго време. Според "Ас" става време за 4 месеца. От клуба признаха, че той е с частично разкъсване на предната кръстна връзка на лявото коляно в резултат на нещастно усукване на коляното по време на съботната тренировка.

“След извършените изследвания на играча беше избран консервативен курс на лечение. Срокът за възстановяване на футболиста ще зависи от напредъка му”, допълват от “Камп Ноу”, като публикуваха и подкрепящо го обръщение.

We are with you, Andreas. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/zINS74IMJh — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2025

Кристенсен тъкмо наскоро се беше възстановил от друга травма и постепенно влизаше в ритъм, появявайки се основно като резерва. Бившият играч на Челси най-накрая заслужи титулярно място преди дни в мача за Купата на краля срещу Гуадалахара, когато и вкара важния първи гол за успеха с 2:0.

29-годишният Кристенсен има договор с Барселона само до края на сезона.