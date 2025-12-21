Популярни
Михамбо, Япикино и Кпача в зрелищен сблъсък в Карлсруе

  • 21 дек 2025 | 13:13
  • 186
  • 0
Германската звезда в скока на дължина Малайка Михамбо ще защитава титлата си на турнира INIT Indoor Meeting в Карлсруе. Надпреварата е пети кръг от златната верига на Световната атлетика в зала за 2026 г. и ще се проведе на 8 февруари.

Олимпийската и световна златна медалистка изравни личния си рекорд в зала и подобри 31-годишен рекорд на турнира, след като тази година триумфира със скок от 7.07 метра.

"Невероятно съм развълнувана, че ще се състезавам в Карлсруе“, заяви Михамбо. "Този турнир е неизменна част от моя зимен сезон от много години. Публиката е фантастична и тъй като съм от региона, състезанието винаги се усеща като у дома.“

Догодина тя ще се изправи срещу две други атлетки, които също са преминавали границата от седем метра – италианката Лариса Япикино и французойката Илари Кпача.

Япикино постигна 7.06 метра по-рано тази година и завърши на четвърто място на Олимпийските игри в Париж. Кпача също записа личен рекорд от 7.02 метра през настоящата година и се класира четвърта на Световното първенство в Токио, където Михамбо спечели сребърен медал.

"Много съм щастлива да се завърна в Карлсруе, тъй като тук натрупах първия си международен опит като девойка през 2020 г.“, сподели Япикино. "Надявам се този път да се насладя още повече и да зарадвам публиката. Определено е страхотно да се състезавам отново срещу Малайка, тъй като имаме много добри отношения.“

Снимки: Gettyimages

