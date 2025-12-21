Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлос Насар се срещна със спортисти от ФАФА България в навечерието на Коледа

Карлос Насар се срещна със спортисти от ФАФА България в навечерието на Коледа

  • 21 дек 2025 | 12:20
  • 233
  • 0
Карлос Насар се срещна със спортисти от ФАФА България в навечерието на Коледа

В навечерието на коледните празници олимпийският шампион Карлос Насар гостува на спортистите с интелектуални затруднения от Федерация Адаптирана Физическа Активност – България, ръководена от Слав Петков.

Той зарадва всеки с коледен подарък, а спортистите му поднесоха ръчно изработена медена коледна къщичка от тяхната работилница "Малката къщичка" – символ на споделеност и личен принос.

Срещата протече спокойно и непринудено, без официална програма. Големият шампион разговаря със спортистите, сподели време и внимание, а атмосферата бе изпълнена с усмивки и радост.

Като лице на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което България ще приеме през 2026 година, Карлос Насар показа подкрепа не с думи, а с присъствие. За участниците това бе знак на доверие и признание.

