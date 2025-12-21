Популярни
  • 21 дек 2025 | 07:36
  • 568
  • 0
Резултати от НБА

В ранните часове на 21-ви декември (неделя) се изиграха нови мачове от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

След техния край лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с 25 победи и 3 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 21 успеха и 6 поражения (Източна конференция).

Денвър Нъгетс загуби у дома от Хюстън Рокетс със 101:115. Кевин Дюрант наниза за победния отбор 31 точки, а за опонентите Никола Йокич се отчете с 25 точки. Това е първа победа за Хюстън след две поредни поражения, докато Денвър приключи серията си от шест поредни успеха.

Ню Орлиънс Пеликанс надви като домакин Индиана Пейсърс със 128:109.

Торонто Раптърс стана първият тим за тази нощ, който не успя да премине границата от сто точки и допусна домакинско поражение от Бостън Селтикс със 96:112.

Филаделфия 76ърс надви Далас Маверикс със 121:114.

Детройт Пистънс също не позволи на съперника си да направи повече от сто точки и стигна до крайното 112:96 срещу Шарлът Хорнетс.

Мемфис Гризлис загуби от Вашингтон Уизардс със 122:130.

Голдън Стейт Уориърс изигра един от най-оспорваните мачове тази нощ и победи Финикс Сънс със 119:116.

Юта Джаз и Орландо Меджик също влязоха в здрава битка, като дори не се победиха в редовното време, което завърши при равенство 118:118. В продължението отново положението бе напечено до последно и Орландо Меджик стигна до минимална победа със 128:127.

Сакраменто Кингс и Портланд Трейл Блейзърс изиграха най-слабо резултатния двубой, като нито един от двата тима не премина границата от сто точки. Тук “кралете” отстъпиха със 93:98.

Последният мач от програмната схема бе дербито на Лос Анджелис, в което ЛА Клипърс стигна до победа срещу ЛА Лейкърс със 103:88.

