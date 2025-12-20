Късни голове осигуриха убедителен успех на Осасуна

Осасуна спечели с убедителното 3:0 в домакинството си на Алавес от 17-тия кръг на Ла Лига. И трите попадения обаче паднаха в последните двадесетина минути на двубоя, като Анте Будимир се разписа на два пъти (72‘, 81‘-дузпа), а още едно попадение добави влезлия на мястото на хърватина Раул Де Аро (90+3‘).

С успеха си Осасуна заема временното 12-о място с 18 точки, като има два успеха в последните си 3 срещи в първенството. Алавес има същия актив, но има четири загуби в последните си 5 срещи в Ла Лига.

През първото полувреме играчът на домакините Аймар Орос имаше най-добрата възможност за гол, когато w 8-ата минута проби от фланга и стреля към далечния ъгъл, принуждавайки стража на Алавес Антонио Сивера да направи добро спасяване.

Следвай ни:

Снимки: Imago