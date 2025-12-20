Лацио и Кремонезе не стигнаха дори до един гол

Популярни
  • 20 дек 2025 | 21:10
Лацио и Кремонезе не си вкараха гол и приключиха при 0:0 в среща от 16-ия кръг на Сероя “А”. По този начин “орлите” не се възползваха от шанса да се изкачат в класирането и да доближат тимовете от първата шестица. Съперникът пък е с две точки по-малко.

Двубоят на “Олимпико” се превърна в разочарование най-вече за домакините, които така и не намериха начин да застрапат сериозно вратата на Кремонезе. Отборите завършиха с по само два точни изстрела.

Най-интересното беше в добавеното време, когато след контраатака на Лацио Матео Канчелиери се беше насочил фронтално срещу вратаря Аудеро, но Федерико Чечерини го фаулира точно на дъгата на наказателното поле и беше изгонен с директен червен картон. От последвалото изпълнение Данило Каталди остана на сантиметри от гола, след като топката мина над гредата.

Първенството в Серия “А” няма да спира покрай празниците, като след седмица римляните ще гостуват на Удинезе, а Кремонезе ще приеме шампиона Наполи.

