Кълъмбъс Блу Джакетс привлече нападателя Мейсън Марчмънт

Тимът на Кълъмбъс Блу Джакетс усили нападателната си мощ с привличането на лявото крило Мейсън Марчмънт от състава на Сиатъл Кракън.

В замяна на услугите на 30-годишния хокеист Сиатъл ще получи избор в четвъртия кръг на драфта през 2026 година и избор във втория кръг през 2027 година.

От началото на този сезон Марчмънт има вкара четири гола и подадени девет асистенции в общо 29 мача за Кракън. Той ще трябва да помогна на тима на Кълъмбъс, който остана без нападателя Брендън Гонс заради лични причина. Кога Гонс ще се завърне при "сините якета", засега няма никаква яснота.

В кариерата си в Националната хокейна лига Мейсън Марчмънт е играл за отборите на Торонто Мейпъл Лийфс, Флорида Пантърс, Далас Старс и Сиатъл.