Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
Късен гол на Броя донесе ценна точка на Бърнли

  • 20 дек 2025 | 19:55
  • 440
  • 0

Бърнли сложи край на серията си от загуби по драматичен начин. Тимът на Скот Паркър стигна до равенство 1:1 при гостуването си на Борнемут, след като изравни в 90-ата минута. Удар с глава на Армандо Броя зарадва гостите, които бяха загуби предишните си седем мача.

Попадение на Антоан Семеньо в средата на второто полувреме даде преднина на "черешките". Домакините пропуснаха няколко отлични възможности да решат мача. Уелският халф Дейвид Брукс на няколко пъти не се възползва от прекрасни шансове. Голът на Семеньо в 67-ата минута бе първият точен удар и за двата отбора в мача. Нападателят се възползва от подхлъзване на Джон Лорент и отбеляза осмия си гол от началото на сезона.

Бърнли може да е доволен от точката, но остава в зоната на изпадащите. Борнемут е 14-ти, след като няма победа вече осем поредни мача.

Снимки: Imago

