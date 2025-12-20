Късен гол на Броя донесе ценна точка на Бърнли

Бърнли сложи край на серията си от загуби по драматичен начин. Тимът на Скот Паркър стигна до равенство 1:1 при гостуването си на Борнемут, след като изравни в 90-ата минута. Удар с глава на Армандо Броя зарадва гостите, които бяха загуби предишните си седем мача.

Попадение на Антоан Семеньо в средата на второто полувреме даде преднина на "черешките". Домакините пропуснаха няколко отлични възможности да решат мача. Уелският халф Дейвид Брукс на няколко пъти не се възползва от прекрасни шансове. Голът на Семеньо в 67-ата минута бе първият точен удар и за двата отбора в мача. Нападателят се възползва от подхлъзване на Джон Лорент и отбеляза осмия си гол от началото на сезона.

Armando Broja scored a 90th minute equaliser to snatch a point for Burnley against Bournemouth, who will be kicking themselves after dominating for much of the afternoon.



One shot on target for each, one goal each and a point apiece as Burnley stop their run of seven straight… pic.twitter.com/OzMrxHA9V1 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 20, 2025

Бърнли може да е доволен от точката, но остава в зоната на изпадащите. Борнемут е 14-ти, след като няма победа вече осем поредни мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago