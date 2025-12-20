Малена Замфирова зае 5-о място в паралелния слалом в Давос от Световната купа

Малена Замфирова зае пето място в паралелния слалом в Давос, Швейцария от Световната купа по алпийски сноуборд.

16-годишната българка, която даде шести резултат в квалификациите, започна елиминациите с победа над германката Матилда Шайд в осминафиналите. На четвъртфиналите Замфирова направи много равностойно каране срещу италианката Елиза Кафонт, но в крайна сметка отстъпи с 0.22 секунди, след като Кафонт успя да се възползва от по-бързата финална част на синьото трасе, по което бе избрала да кара.

Победителка стана точно Кафонт, която с фотофиниш изпревари чехкинята Зузана Мадерова в големия финал. В малкия успехът бе за японката Цубаки Мики, която се наложи лесно над украинката Анамари Данча.

При мъжете българските представители Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Радослав Янков заеха девето, десето и единадесето място. И тримата допуснаха загуби в своите осминафинални серии. Световният шампион в дисциплината Замфиров, който бе трети в квалификацията, падна малко преди средата на дистанцията и практически подари победата на съперника си Маурицио Бормолини от Италия.

Кръшняк изостана още на старта в съперничеството си с канадеца Арно Гуде и въпреки че навакса в края, изоставането му все пак бе 0.09 секунди. Най-добри шансове за продължаване към топ 8 имаше Радослав Янков, който на междинната контрола имаше преднина от 0.07 секунди срещу австриеца Фабиан Обман, но в крайна сметка остана на 0.24 секунди зад него.

Първенец при мъжете е австриецът Арвид Аунер, който изпревари във финала италианеца Габриел Меснер и наруши серията на "адзурите" от четири победи в първите четири старта за сезона в Световната купа. В малкия финал италианецът Аарон Марк победи швейцареца Дарио Кавицел.

Следващите стартове от Световната купа са на 10 януари Скуол, Швейцария, където предстои паралелен гигантски слалом