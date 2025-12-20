Популярни
Овиедо и Селта само разгониха гълъбите

  • 20 дек 2025 | 17:08
  • 383
  • 0
Съставите на Овидео и Селта записаха 0:0 в ранната среща от съботната програма на 17-ия кръг в испанския елит. Гостите ще съжаляват, защото пропуснаха да се изравнят с шестия Бетис, докато домакините продължават да страдат пред гола и са в зоната на изпадащите.

И двата тима разочароваха, а куриозно най-интересното в мача бяха ято гълъби, които често се навъртаха около топката във важни ситуации.

Това е четвърто поредно нулево реми за Овидео на неговия стадион, а общо тимът не е вкарвал попадение от седем срещи насам. Последната победа на новаците е чак от 30 септември. Този мач беше дебютен за новия треньор на домакините Гийермо Алмада, който пое състава по-рано през седмицата. Играчите в сини екипи се постараха и отправиха десет удара, но голът пак остана мираж.

И докато представянето на домакините беше очаквано, то като че ли футболистите на Селта не дадоха всичко от себе си.

