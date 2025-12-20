Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Световният шампион Франьо фон Алмен спечели спускането във Вал Гардена

Световният шампион Франьо фон Алмен спечели спускането във Вал Гардена

  • 20 дек 2025 | 15:49
  • 310
  • 0
Световният шампион Франьо фон Алмен спечели спускането във Вал Гардена

Световният шампион Франьо фон Алмен (Швейцария) спечели спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в италианския зимен център Вал Гардена.

21-годишният швейцарец измина трасето за 1:58.67 минути и изпревари сънародника си и четирикратен носител на Световната купа Марко Одермат с 30 стотни от секундата.

Първите две места бяха разменени в сравнение със скъсеното спускане на същата писта в четвъртък, когато Одермат изпревари световния шампион, за да запише 50-ата си победа в Световната купа. Този път фон Алмен пое по-големи рискове на скоковете и спечели за четвърти път в стартовете за Световната купа и за първи път в Южен Тирол.

Това беше шести път, когато те завършват на първо и второ място в десетте спускания от Световната купа след състезанието във Вал Гардена преди година.

Италианецът Флориан Шидер е трети на 98 стотни на домашния сняг, записвайки трети подиум в кариерата си.

Норвежецът Александър Омод Килде, който се завърна в първите си няколко състезания след тежка контузия, не стартира.

В генералното класиране води Марко Одермат със 765 точки, втори е норвежецът Хенрик Кристоферсен с 302 точки, а трети е Винсент Крихмайер (Австрия) с 283.

За малкия кристален глобус в спукането начело е Одермат с 280 точки, следван от Франьо фон Алмен с 230 и Доминик Парис (Италия) със 140.

Утре Световната купа при мъжете продължава с гигантски слалом в Алта Бадия (Италия).

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Корнелия Хютер спечели спускането във Вал Д'Изер, Линдзи Вон отново на подиума

Корнелия Хютер спечели спускането във Вал Д'Изер, Линдзи Вон отново на подиума

  • 20 дек 2025 | 13:54
  • 945
  • 0
Четирима българи преодоляха квалификациите в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд в Давос

Четирима българи преодоляха квалификациите в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд в Давос

  • 20 дек 2025 | 13:22
  • 2091
  • 0
Иван Дончев и Максим Максимов спечелиха първите две титли при мъжете от Държавното

Иван Дончев и Максим Максимов спечелиха първите две титли при мъжете от Държавното

  • 20 дек 2025 | 12:45
  • 413
  • 0
Александра Фейгин стана за девети път шампионка на България по фигурно пързаляне

Александра Фейгин стана за девети път шампионка на България по фигурно пързаляне

  • 20 дек 2025 | 10:10
  • 1033
  • 0
Десето място за Георги Караджинов в Чехия

Десето място за Георги Караджинов в Чехия

  • 20 дек 2025 | 02:43
  • 1239
  • 0
Александър Стеен Олсен пропуска Олимпиадата

Александър Стеен Олсен пропуска Олимпиадата

  • 20 дек 2025 | 01:45
  • 1246
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

  • 20 дек 2025 | 16:30
  • 6563
  • 14
Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

  • 20 дек 2025 | 16:01
  • 3876
  • 2
Стартовите състави на Манчестър Сити и Уест Хам, звездите на "гражданите" се завръщат

Стартовите състави на Манчестър Сити и Уест Хам, звездите на "гражданите" се завръщат

  • 20 дек 2025 | 16:27
  • 548
  • 1
Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

  • 20 дек 2025 | 15:21
  • 5445
  • 8
ФИФА спря трансферите на клуба на Кристиано Роналдо

ФИФА спря трансферите на клуба на Кристиано Роналдо

  • 20 дек 2025 | 13:50
  • 4334
  • 10
Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
  • 4484
  • 0