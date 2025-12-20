Андреас Велингер и Карл Гайгер ще се завърнат в германския отбор за "Четирите шанци"

Ветераните Андреас Велингер и Карл Гайгер ще се завърнат в германския отбор за турнира от Световната купа по ски скокове "Четирите шанци", обяви треньорът Щефан Хорнгахер. Двамата са далеч от обичайната си форма през този сезон и отпаднаха от селекцията за скоковете в Енгелберг този уикенд.

"Мога да потвърдя, че двамата ще се завърнат за състезанията в Оберстдорф. Определено ги искам в състава, защото са най-добрите ми скачачи за последните няколко години. За Оберстдорф имаме девет места, така че и те ще бъдат включени в отбора", каза той, цитиран от ДПА.

Хорнхагер добави, че "Четирите шанци" ще бъдат подготвителен турнир за Велингер и Гайгер за Световното първенство по ски полети, което ще бъде проведено в Оберстдорф в края на януари. Състезанията от Зимната Олимпиада са между 9 и 16 февруари във Вал ди Фиеме край Тренто.