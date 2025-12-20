Матей Казийски и Цветан Соколов не играха, но Халкбанк с победа №10 в Турция

Отборът на Халкбанк (Анкара), който е воден от Радостин Стойчев, постигна 10-а победа в турската Ефелер лига.

Българският наставник на Халкбанк даде почивка на големите си звезди Матей Казийски, Цветан Соколов и Йоанди Леал за този двубой.

Халкбанк срази като гост Рамс Глобал Джизре с 3:0 (25:14, 25:16, 25:15) в мач от 12-ия кръг, който се игра пред 150 зрители.

Матей Казийски бе в групата на Халкбанк, но не се наложи да влиза в игра. Цветан Соколов не бе в групата за мача.

Най-резултатен за Халкбанк стана канадецът Броуди Хофър с 13 точки (1 блок).

Емре Таяз Юнос добави още 10 точки (3 аса, 2 блока).

Капитанът на националния отбор на Полша Александер Сливка, който все още се възстановява от контузия, се появи като резерва за кратко и записа 2 точки (1 блок).

Емет Ибрахим реализира 17 точки за Джизре.

Халкбанк е втори във временното класиране с актив от 29 точки (10 победи, 2 загуби).

Джизре са последни с -3 точки и 12 загуби.