  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Корнелия Хютер спечели спускането във Вал Д'Изер, Линдзи Вон отново на подиума

Корнелия Хютер спечели спускането във Вал Д'Изер, Линдзи Вон отново на подиума

  • 20 дек 2025 | 13:54
  • 431
  • 0
Корнелия Хютер спечели спускането във Вал Д'Изер, Линдзи Вон отново на подиума

Американката Линдзи Вон продължава силния си старт през сезона с трето място в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини във френския зимен център Вал Д'Изер, което беше спечелено от Корнелия Хютер от Австрия.

Вон има хеттрик от подиуми - победа, второ място и сега трето в първите три спускания от Световната купа в рамките на девет дни в Швейцария и Франция.

Състезавайки се веднага след Вон, Корнелия Хютер беше малко по-бърза след първата контрола и достигна 126 км/ч. Тя завърши за 1:41.54 минута, на 26 стотни от секундата пред Кира Вайдле-Винкелман (Германия) и на 35 пред 41-годишната американска звезда Вон.

Голяма заплаха за Хютер беше олимпийската шампионка от 2018 година София Годжа. Италианката, носеща стартов номер 14, беше най-бърза през половината трасе, след което допусна грешка и остана на осма позиция с пасив от 62 стотни.

Линдзи Вон също изглеждаше малко разочарована, когато видя, че е зад времето на лидерката в началото Вайдле-Винкелман и разпери широко ръце. По-късно тя поздрави Хютер с прегръдка, когато 33-годишната австрийка ликуваше край трасето.

След изминалите 12 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин (САЩ) с 558 точки, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 404. На трета позиция до момента е германката Ема Айхер с 345.

В подреждането за малката Световна купа в спускането начело е Линдзи Вон с 240 точки, пред Айхер със 171, Хютер със 155 и други.

Корнелия Хютер вече има пет победи в спускане от общо 10-те в кариерата си за Световната купа. Тя ще бъде основна претендентка за медал в олимпийското спускане, насрочено за 8 февруари в Кортина д'Ампецо. Тя се класира на четвърто място в спускането на всяко от двете световни първенства, проведени след Олимпийските игри в Пекин 2022, където остана седма.

Завръщането на Вон след близо шест сезона извън пистата е насочено към Зимните игри в Италия, които ще бъдат пети за нея. Тя спечели злато през 2010-а във Ванкувър и бронз след Годжа в Пьончан 2018.

В неделя във Вал д'Изер ще проведе супергигантски слалом, една седмица след като Вон беше четвърта в дисциплината в Сейнт Мориц, спечелен от Алис Робинсън от Нова Зеландия.

Снимки: Gettyimages

