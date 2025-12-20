Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Четирима българи преодоляха квалификациите в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд в Давос

  • 20 дек 2025 | 13:22
  • 108
  • 0
Четирима българи преодоляха квалификациите в паралелния слалом от Световната купа по сноуборд за мъже и жени в швейцарския зимен център Давос. При мъжете Тервел Замфиров, Алексадър Кръшняк и Радослав Янков ще участват на осминафиналите по-късно днес.

Замфиров се нареди трети в пресявките 50.97 секунди, след като беше най-бърз по червеното трасе 24.91 и даде 17-о време по синьото 26.06. Кръшняк е осми с 51.56 (25.91 и 25.65), а Янков - десети с 51.80 (25.98 и 25.82). Най-добрите 16 продължават към следващата фаза на състезанието.

Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски отпаднаха. Георгиев се класира 23-и, а Гергьовски беше дисквалифициран.

Първо време в квалификациите даде Арвид Аунер (Австрия) - 50.77 секунди.

При жените на осминафиналите продължава Малена Замфирова, която се нареди шеста в квалификациите. Тя даде общо време от 56.57 секунди, след като даде десето време по синьото трасе 28.52 и пето по червеното 28.05.

Втората българка Теодора Пенчева остана 42-а и не успя да продължи напред.

Най-бърза в пресявките беше чехкинята Зузана Мадерова с общо време 55.13 секунди.

Финалната фаза на състезанието в Давос ще започне в 15:00 часа българско време.

Снимки: Imago

