Европейските шампиони по крос-кънтри Ндикумвенайо и Фореро повеждат Испания в Талахаси

  • 20 дек 2025 | 08:51
Наскоро коронованите европейски шампиони по крос-кънтри Тиери Ндикумвенайо и Мария Фореро оглавяват испанския отбор от 20 атлети за Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси (САЩ) на 10 януари.

Ндикумвенайо, който зашемети световния шампион на 10 000 метра Джими Гресие със спринт във финала в Лагоа в неделя, беше най-добре класиралият се европеец в надпреварата при мъжете на Световното първенство по крос-кънтри през 2024 г. в Белград (Сърбия), където завърши девети.

Към Ндикумвенайо в испанския отбор се присъединяват Абдесамад Ухелфен и Аарон Лас Ерас, които заеха съответно шесто и девето място в Лагоа и помогнаха на Испания успешно да защити отборната си титла при мъжете. Четвъртият състезател е Хайме Мигальон, който спечели бронзов медал на 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години през 2025 г.

След като спечели европейската титла по крос-кънтри до 23 години в неделя, Мария Фореро ще се състезава в надпреварата при жените. Отборът включва още Идайра Прието и Анхела Висиоса, които завършиха съответно на 17-о и 18-о място при жените в Лагоа, както и действащата шампионка на Испания по крос кънтри Каролина Роблес.

Снимки: Gettyimages

