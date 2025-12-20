Европейската медалистка Кийт повежда британския отбор за Световното по крос-кънтри

След като спечели сребърен медал на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, Меган Кийт ще оглави отбора на Великобритания и Северна Ирландия, състоящ се от 20 атлети, за Световния шампионат по крос-кънтри в Талахаси (САЩ) на 10 януари.

Кийт е звездата в женския отбор. Към нея се присъединяват европейската шампионка до 23 години за 2024 г. Фийби Андерсън, както и Верити Окендън и Попи Танк, които бяха част от отбора, спечелил сребърните медали в Лагоа.

В мъжкия отбор при мъжете Рори Леонард, който завърши на 17-о място в Лагоа, ще си партнира с Матю Рамсдън, Джейкъб Кан и състезаващия се в САЩ Дейвид Мъларки.

В смесената щафета се завръщат Алекс Милард и Адам Фог, които бяха част от историческия състав, спечелил бронзов медал на Световното първенство по крос-кънтри в Белград през 2024 г.

Към тях се присъединяват състезаващият се в САЩ Джордж Кути и Индия Уиър, която ще направи своя дебют за националния отбор при жените.

В надпреварата при юношите до 20 години отборът ще бъде воден от Алекс Ленън, който беше най-добре представилият се британец в Лагоа с 15-о си място. Женският отбор до 20 години включва Илайза Никълсън и Зара Редмънд, които бяха част от златния британски тим в Лагоа.

Снимки: Gettyimages