Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Европейската медалистка Кийт повежда британския отбор за Световното по крос-кънтри

Европейската медалистка Кийт повежда британския отбор за Световното по крос-кънтри

  • 20 дек 2025 | 08:33
  • 142
  • 0
Европейската медалистка Кийт повежда британския отбор за Световното по крос-кънтри

След като спечели сребърен медал на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, Меган Кийт ще оглави отбора на Великобритания и Северна Ирландия, състоящ се от 20 атлети, за Световния шампионат по крос-кънтри в Талахаси (САЩ) на 10 януари.

Кийт е звездата в женския отбор. Към нея се присъединяват европейската шампионка до 23 години за 2024 г. Фийби Андерсън, както и Верити Окендън и Попи Танк, които бяха част от отбора, спечелил сребърните медали в Лагоа.

В мъжкия отбор при мъжете Рори Леонард, който завърши на 17-о място в Лагоа, ще си партнира с Матю Рамсдън, Джейкъб Кан и състезаващия се в САЩ Дейвид Мъларки.

В смесената щафета се завръщат Алекс Милард и Адам Фог, които бяха част от историческия състав, спечелил бронзов медал на Световното първенство по крос-кънтри в Белград през 2024 г.

Към тях се присъединяват състезаващият се в САЩ Джордж Кути и Индия Уиър, която ще направи своя дебют за националния отбор при жените.

В надпреварата при юношите до 20 години отборът ще бъде воден от Алекс Ленън, който беше най-добре представилият се британец в Лагоа с 15-о си място. Женският отбор до 20 години включва Илайза Никълсън и Зара Редмънд, които бяха част от златния британски тим в Лагоа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Саръбоюков: Най-добрата година за мен

Саръбоюков: Най-добрата година за мен

  • 19 дек 2025 | 13:24
  • 646
  • 0
Саве се цели в експлозивен сезон 2026 след златен маратонски дубъл

Саве се цели в експлозивен сезон 2026 след златен маратонски дубъл

  • 18 дек 2025 | 19:42
  • 1076
  • 0
Облик Севил и Кишейн Томпсън с номинации за "Спортист на годината" в Ямайка

Облик Севил и Кишейн Томпсън с номинации за "Спортист на годината" в Ямайка

  • 18 дек 2025 | 18:22
  • 1270
  • 0
Почина бившият световен рекордьор в стийпълчейза Кери О'Брайън

Почина бившият световен рекордьор в стийпълчейза Кери О'Брайън

  • 18 дек 2025 | 17:08
  • 3197
  • 0
Коу е разочарован от правните пречки, които не позволяват отнемането на световния рекорд на Рут Чепнгетич

Коу е разочарован от правните пречки, които не позволяват отнемането на световния рекорд на Рут Чепнгетич

  • 18 дек 2025 | 15:43
  • 538
  • 0
Себастиан Коу: Календарът трябва да се контролира след фалита на Големия шлем на атлетиката

Себастиан Коу: Календарът трябва да се контролира след фалита на Големия шлем на атлетиката

  • 18 дек 2025 | 15:20
  • 407
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

  • 20 дек 2025 | 07:53
  • 12831
  • 8
Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 45052
  • 192
Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

  • 19 дек 2025 | 23:20
  • 18643
  • 29
Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

  • 20 дек 2025 | 08:47
  • 35
  • 0
Сити ще опита да притисне Арсенал поне за няколко часа

Сити ще опита да притисне Арсенал поне за няколко часа

  • 20 дек 2025 | 08:20
  • 891
  • 0
Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
  • 1655
  • 0