  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световната атлетика спря състезателните права на Еманюел Кипроп Кипруто

Световната атлетика спря състезателните права на Еманюел Кипроп Кипруто

  • 20 дек 2025 | 08:25
  • 170
  • 0
Световната атлетика спря състезателните права на Еманюел Кипроп Кипруто

Световната атлетика потвърди, че Еманюел Кипроп Кипруто е със спрени състезателни права от участие в лекоатлетически състезания. Решението е взето от Панела на представителите на атлетите.

Санкцията е наложена поради неспазване от страна на Кипруто на заповед, издадена от Панела след спор, заведен срещу него съгласно Правилата за представителите на атлетите. Наказанието влиза в сила незабавно и ще остане валидно, докато Кипруто не изпълни изцяло нареждането на Панела.

В своето решение Панелът на представителите на атлетите постановява, че Кипруто е със спрени права, докато не предостави на комисията копия от цялата си договорна документация, както и пълна разбивка на приходите си, свързани с работата му в японски клуб.

Панелът също така нарежда на Кипруто да възстанови разходите, платени от негово име от неговия представител. Освен това се уточнява, че независимо от изискването за предоставяне на документи, всяко неизпълнение на задължението за възстановяване на разходите в определения от Панела срок също ще доведе до автоматично спиране на състезателните права до извършване на плащането.

От Световната атлетика отбелязват, че наказанието ще бъде отменено само след потвърждение, че изискванията, посочени в решението на Панела, са изпълнени изцяло.

