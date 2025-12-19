Бивш национал на Италия: Можехме да спечелим Мондиал'98

Популярни
  • 19 дек 2025 | 20:47
Бившият италиански национал Луиджи Ди Биаджо, който понастоящем е начело на младежкия национален отбор на Саудитска Арабия, се върна назад в спомените си. Някогашният полузащитник на Интер и Рома изрази съжаление относно Мондиал'98 във Франция, когато "адзурите" отпаднаха от домакините след дузпи на четвъртфиналите. Именно Джиджи направи решаващия пропуск от бялата точка, след като преди това Деметрио Албертини и Бишенте Лизаразу бяха изтървали по веднъж.

"Бях близо до две титли с националния отбор и една с Интер. Няма такова нещо като най-лош или най-добър ден. Това просто се е случило. През 2000 г. реализирах дузпа на полуфинала на европейското първенство срещу Нидерландия - онзи мач, който се помни с дузпата "Паненка" на Тоти. Мен обаче всички ме свързват с пропуска ми срещу Франция през 1998 г. Можехме да спечелим това световно първенство.

На 5 май 2002 г. изиграхме лош мач с Интер. После чух някои невероятни разкази за него. За съжаление, бяхме уморени в последния ден от шампионата и си платихме за тази умора. Вината е наша. Трябваше да спечелим титлата по-рано, а не на "Олимпико" в последния кръг.

Не съм ядосан на италианската федерация, че не ми даде възможност да продължа да водя националния отбор през 2018 г. Съжаление има, но не тая злоба. Надявам се и вярвам, че Италия ще се класира за Мондиал 2026. Говорих преди няколко часа с Гатузо и той изглеждаше ентусиазиран. Саудитска Арабия е на световното, надявам се, че ще преминат груповата фаза. Поне четири отбора в местното първенство са конкурентноспособни. Вземете Ал-Хилал на Симоне Индзаги - този отбор би могъл да се бори за Скудетото в Италия", каза някогашният полузащитник.

Снимки: Imago

