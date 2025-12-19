Здрава битка в Стара Загора и крехък аванс за домакините

Берое Стара Загора и Ботев Враца дадоха началото на 12-ия кръг на Sesame НБЛ с мача помежду си. След 20 минути игра домакините водят в резултата с 40:37.

Врачани са шести в класирането с 5 победи и 5 загуби. Беройци са осми с 4 успеха и 6 поражения.

Първа част:

Първата четвърт бе изключително равностойна и след 10 минути игра домакините водят в резултата само с две точки - 17:15. Гостите поведоха с 11:6 в средата на първия период, но Берое отговори със серия от 8:0 и излезе напред при 14:11.

Втора част:

В първата половина на втория период Берое успя да се откъсне напред. Играчите на Даниел Клечков поведиоха с 30:23 но тройка на Стефан Михайлов за врачани свали разликата на 4 точки малко след това. Тройка на Михаил Калинов пък доближи гостите на една точка при 29:30, а 54 секунди преди края на първото полувреме силите са абсолютно изравнени - 35:35. Все пак, точна стрелба от далечна дистанция на Джейлън Бенджамин в самия край на периода даде 3 точки аванс на Берое на почивката - 40:37.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Фейсбук

