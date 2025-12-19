Бургас напредва с подготовката за "Джиро д'Италия"

Подготовката за организацията на колоездачната надпревара "Джиро д'Италия“ (Giro d’Italia) в Бургас продължава с работа по ключовите логистични елементи на състезанието, сред които настаняването на отборите и техните екипи.

В Община Бургас се проведе работна дискусия с участието на Симоне Фригелио и Джанфранко Фригелио – създатели и управители на компанията Francesco Adamo, Франческо Адамо – търговски представител за Италия на Liberty International Tourism Group, както и Десислава Симеонова, мениджър на Liberty България.

В резултат бе изготвен конкретен план за организацията по настаняване на над 3000 души, ангажирани с провеждането на надпреварата. Подготвителните дейности продължават и през януари с участието на останалите звена в организацията.

Giro d’Italia е едно от трите големи колоездачни обиколки в света и най-престижното състезание в Италия. Надпреварата ежегодно събира най-силните професионални отбори и е сред водещите спортни събития в международния календар. В началото на декември в Рим беше официално представен маршрутът за 109-ото издание на Обиколката на Италия.