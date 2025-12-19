Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. В стрелбата си поставят амбициозни цели и повече олимпийски квоти от Париж 2024

В стрелбата си поставят амбициозни цели и повече олимпийски квоти от Париж 2024

  • 19 дек 2025 | 15:53
  • 654
  • 0

Председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева изрази задоволство от представянето на българските състезатели през тази година и добави, че целта за предстоящия сезон е спечелване на максимален брой квоти за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028.

"Изпращаме успешна година. Показахме, че България е на световно ниво. Няма как да не спомена златния медал от Европейското първенство на Мирослава Минчева, бронза на Антоанета Костадинова. Това ни донесе поводи за гордост и оптимизъм за предстоящата година, когато ще се раздават първите квоти за Олимпиадата в Лос Анджелис. Имаме амбиции през 2028 година да имаме повече квоти от предишните Игри в Париж 2024", каза Весела Лечева на награждаването на най-добрите стрелци за годината.

Мирослава Минчева спечели приза за стрелец номер 1 на България
Мирослава Минчева спечели приза за стрелец номер 1 на България

"Имаме много потенциал и при младите състезателите, за първи път имахме участници олимпийския младежки фестивал в Скопие, където Дамян Илиев спечели сребърен медал.

Поставихме сме си за цел да бъдем успешни домакини на Европейското първенство за юноши и девойки в Бургас през 2026 година. За първи път от 40  години сме домакини на голямо първенство. Трябва да бъдем по-смели по отношения на домакинствата на големи турнири", каза още Весела Лечева.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Йоана Илиева: Определено това беше най-успешната ми година

Йоана Илиева: Определено това беше най-успешната ми година

  • 19 дек 2025 | 13:31
  • 348
  • 0
Карлос Насар е носител на "Спортен Икар на годината", отличени бяха спортисти в 10 категории

Карлос Насар е носител на "Спортен Икар на годината", отличени бяха спортисти в 10 категории

  • 19 дек 2025 | 11:31
  • 4532
  • 1
Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите в Астана

Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите в Астана

  • 19 дек 2025 | 11:12
  • 703
  • 0
Японец изпоти Ван Гервен на Световното по дартс

Японец изпоти Ван Гервен на Световното по дартс

  • 19 дек 2025 | 02:58
  • 4047
  • 0
Кърджали награди най-добрите си спортисти за 2025 г.

Кърджали награди най-добрите си спортисти за 2025 г.

  • 18 дек 2025 | 22:26
  • 876
  • 0
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Астана

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Астана

  • 18 дек 2025 | 16:22
  • 1042
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Лудогорец

11-те на Берое и Лудогорец

  • 19 дек 2025 | 16:23
  • 2071
  • 13
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 6944
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 2819
  • 0
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 9074
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 10007
  • 7
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 13657
  • 33