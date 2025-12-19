В стрелбата си поставят амбициозни цели и повече олимпийски квоти от Париж 2024

Председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева изрази задоволство от представянето на българските състезатели през тази година и добави, че целта за предстоящия сезон е спечелване на максимален брой квоти за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028.

"Изпращаме успешна година. Показахме, че България е на световно ниво. Няма как да не спомена златния медал от Европейското първенство на Мирослава Минчева, бронза на Антоанета Костадинова. Това ни донесе поводи за гордост и оптимизъм за предстоящата година, когато ще се раздават първите квоти за Олимпиадата в Лос Анджелис. Имаме амбиции през 2028 година да имаме повече квоти от предишните Игри в Париж 2024", каза Весела Лечева на награждаването на най-добрите стрелци за годината.

"Имаме много потенциал и при младите състезателите, за първи път имахме участници олимпийския младежки фестивал в Скопие, където Дамян Илиев спечели сребърен медал.

Поставихме сме си за цел да бъдем успешни домакини на Европейското първенство за юноши и девойки в Бургас през 2026 година. За първи път от 40 години сме домакини на голямо първенство. Трябва да бъдем по-смели по отношения на домакинствата на големи турнири", каза още Весела Лечева.