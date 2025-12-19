Весела Лечева: Излязох от политиката, няма да ставам министър

Председателят на Български стрелкови съюз Весела Лечева, която бе избрана и за председател на БОК на общото събрание през март, говори пред репортери след награждаването на най-добрите стрелци за 2025 година. Както е известно делата, които оспорват избора на ново ръководство в БОК продължават, а Лечева за пореден път каза, че не разбира целите на предишното ръководство за протакането на процесите. Според нея това е удар върху българския спорт като цяло. „Аз не знам, какво още очакват, след като два състава на Софийски градски съд се произнесоха в наша полза по отношение на решенията на Общото събрание. Те потвърдиха определенията на МОК. Не виждам на какво още се надяват...Жалбите са писани под индиго, но те продължават да затормозяват работата не само на БОК. Виждате това, което се случва в щангите, като с този начин на работата с узурпирането на властта не разбирам целите им. Жалкото е, че се вижда, как един център работи. Всичко това се движи от един център“, коментира Лечева.

Иначе Весела Лечева обяви, че подготовката по пребиваването на българската делегация на игрите Милано – Кортина, които започват след малко повече от месец върви по план и тя очаква силно представяне от спортистите ни във всички дисциплини. Колкото до стрелбата, то през 2025 година се радваме на представянето на младите състезатели, които преследват класиране и силни изяви на олимпиадата в Лос Анжелис. България ще бъде домакин на европейско първенство за възрастите до 21 години през следващата година, а арена ще е новата зала в Бургас. На въпрос на Sportal.bg дали би приема отново да бъде служебен спортен министър, Весела Лечева отговори така: „Не. Вече съм избрана за председател на Българския олимпийски комитет – това е нова длъжност, нова отговорност, нова позиция. Политическата си кариера преостанових преди три години.“