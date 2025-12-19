Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Берое представи ново попълнение преди днешното си домакинство на Ботев (Враца)

Берое представи ново попълнение преди днешното си домакинство на Ботев (Враца)

  • 19 дек 2025 | 15:29
Берое представи ново попълнение преди днешното си домакинство на Ботев (Враца)

Мъжкият баскетболен Берое представи като ново попълнение американския гард Джейлън Бенджамин, който за последно е играл в германския Волмирщед.

Американският гард е на 24 години и е висок 178 см. Преминал е през университетите УАБ Блейзърс, Маунт Сейнт Мери и Санта Клара. Професионалната му кариера започва в словашкия Искра Свит, където оставя добри впечатления в 25 срещи - 21.8 точки, 5.2 асистенции, 3.3 борби средно на мач. Този сезон изиграва шест двубоя с немския Волмирщед - 11.2 точки, 2.7 асистенции, 1.2 борби.

„Добре дошъл в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип“, написаха от клуба при представянето на играча.

Тази вечер мъжкият баскетболен Берое приема Ботев Враца в среща от 12 кръг на Националната баскетболна лига. Двубоят в зала „Стара Загора“ започва в 19:30 часа. До този момент Берое е с актив от 4 победи и 6 загуби, а Ботев е с 5  победи и 5 загуби.

Вчера клубът представи и американското крило Дейлън Уилямс.

