  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Йоана Илиева: Определено това беше най-успешната ми година

Йоана Илиева: Определено това беше най-успешната ми година

  • 19 дек 2025 | 13:31
Звездата ни във фехтовката Йоана Илиева коментира каква бе за нея в спортен план отиващата си 2025 година.

"Определено това беше най-успешната ми година. Доста успешна година за българската фехтовка като цяло. Много съм щастлива, шест последователни подиума и останах на крачка от медалите на европейско и световно. Искам следващата година да бъде още по-успешна и основно да се прицеля в тези титли, които не успях да взема през миналия сезон", каза Илиева след официалната церемония по връчването на спортните награди "Икар".

"Според мен, грешката ми беше, че наистина исках много този медал от световно, въпреки че имам от 2023 година, исках да отбележа подиум на всяко едно състезание. Сега мисля повече за Олимпийските игри от Лос Анджелис и смятам, че това е ключът към успеха и моето спокойно представяне на световното в Хонконг.

Придобивам увереност. Миналата година, след първия подиум, мислех, че няма да се върна скоро там. Впоследствие дойде вторият, третият... сега излизам на пътеката с мисълта да бъда по-добър спортист, по-добър състезател и да се отработвам за предстоящите големи състезания", добави Илиева.

Снимки: Борислав Цветанов

