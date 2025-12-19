Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите в Астана

Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Казахстан).

Поставената под номер 4 в схемата българка победи Имад Самия (Индия) с 21:15, 21:16. По-късно днес Стоева ще играе срещу Далила Путери (Индонезия).

Още два четвъртфинала ще играят родните национали. Водачките в схемата на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще спорят за място на полуфиналите срещу представителките на Индия Прагати Парида и Вишаха Топо.

Габриела Стоева и Евгени Панев също са на четвъртфинал при смесените двойки срещу номер 2 Михайло Томич и Анджела Витман (Сърбия).

При мъжете Цветомир Стоянов, който преодоля квалификациите след две победи, загуби от водача в схемата Прахдиска Багас Шудживо (Индия) с 10:21, 9:21.