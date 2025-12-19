Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Росен Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите в Астана

Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите в Астана

  • 19 дек 2025 | 11:12
  • 462
  • 0
Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите в Астана

Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Казахстан).

Поставената под номер 4 в схемата българка победи Имад Самия (Индия) с 21:15, 21:16. По-късно днес Стоева ще играе срещу Далила Путери (Индонезия).

Още два четвъртфинала ще играят родните национали. Водачките в схемата на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще спорят за място на полуфиналите срещу представителките на Индия Прагати Парида и Вишаха Топо.

Габриела Стоева и Евгени Панев също са на четвъртфинал при смесените двойки срещу номер 2 Михайло Томич и Анджела Витман (Сърбия).

При мъжете Цветомир Стоянов, който преодоля квалификациите след две победи, загуби от водача в схемата Прахдиска Багас Шудживо (Индия) с 10:21, 9:21.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Японец изпоти Ван Гервен на Световното по дартс

Японец изпоти Ван Гервен на Световното по дартс

  • 19 дек 2025 | 02:58
  • 3912
  • 0
Кърджали награди най-добрите си спортисти за 2025 г.

Кърджали награди най-добрите си спортисти за 2025 г.

  • 18 дек 2025 | 22:26
  • 831
  • 0
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Астана

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Астана

  • 18 дек 2025 | 16:22
  • 1026
  • 0
За трета поредна година Индия е с най-много допингирани спортисти

За трета поредна година Индия е с най-много допингирани спортисти

  • 18 дек 2025 | 14:47
  • 1026
  • 1
Божидар Андреев обясни за допинга

Божидар Андреев обясни за допинга

  • 18 дек 2025 | 14:26
  • 15702
  • 14
Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

  • 18 дек 2025 | 12:14
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов: Готов съм да атакувам новия сезон!

Никола Цолов: Готов съм да атакувам новия сезон!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 2428
  • 1
На живо! Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

На живо! Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:00
  • 751
  • 0
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 5699
  • 35
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 6456
  • 12
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 2566
  • 35
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 5998
  • 11