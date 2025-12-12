Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра

За втори пореден път плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист номер 1 на годината в Силистра. Той е възпитаник на местния плувен клуб Доростол а негов треньор е Веселин Суров.

Кирилов е роден през 2007 година и се състезава за юношите старша възраст и мъжете. Тази година той постави национален рекорд в дисциплината 200 метра гръб за мъже, спечели пет златни и четири сребърни медала от държавни първенства, класира се на пето място на Европейско първенство за юноши в Словакия и на десето място на Световно първенство за юноши в Румъния.

Негови подгласници са Мина Младенова от лекоатлетически клуб Олимп-97 с треньор Илия Недков и Рустислав Добрев от Спортен клуб по бойни спортове „Багаин" с треньор Неделчо Цвятков.

