  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра

Плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист на годината в Силистра

  • 12 дек 2025 | 19:46
За втори пореден път плувецът Дарен Кирилов беше избран за спортист номер 1 на годината в Силистра. Той е възпитаник на местния плувен клуб Доростол а негов треньор е Веселин Суров.

Кирилов е роден през 2007 година и се състезава за юношите старша възраст и мъжете. Тази година той постави национален рекорд в дисциплината 200 метра гръб за мъже, спечели пет златни и четири сребърни медала от държавни първенства, класира се на пето място на Европейско първенство за юноши в Словакия и на десето място на Световно първенство за юноши в Румъния.

Негови подгласници са Мина Младенова от лекоатлетически клуб Олимп-97 с треньор Илия Недков и Рустислав Добрев от Спортен клуб по бойни спортове „Багаин" с треньор Неделчо Цвятков.

Снимки: Sportal.bg

