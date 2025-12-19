Белгийската федерация се разграничи от селекционера Руди Гарсия за уволнението на треньора на Клуб Брюж

Белгийската футболна федерация се дистанцира от коментарите на националния селекционер Руди Гарсия, след като той разкритикува уволнението на треньора на Клуб Брюж Ники Хайен дни преди мача им от Шампионската лига срещу Арсенал (0:3) миналата седмица.

Хайен беше освободен на 8 декември, след като Клуб Брюж падна на трето място в белгийската лига, около 48 часа преди да приеме Арсенал, в ход, който Гарсия определи като „неразбираем и несправедлив“.

„Нелогично е да се уволнява треньора, който е постигнал велики неща, който е накарал отбора си да играе добре и който е постигнал резултати в Шампионската лига“, каза Гарсия на пресконференция в четвъртък.

„Имаме нужда от белгийски мениджъри като него. Но аз не съм президент на клуба, така че в моя случай това е въпрос на солидарност като треньор. Не ми харесва, когато мениджърите просто се сменят“, добави Гарсия.

Но Белгийската футболна федерация действа бързо, за да избегне всякакъв потенциален конфликт с един от най-големите клубове в страната.

„Повтаряме, че подобно решение е изцяло преценка на съответните страни и че това е вътрешен клубен въпрос, както и в други подобни ситуации. Федерацията смята, че е уместно да се съсредоточи върху собствената си работа и амбиции.“ “, каза говорителят Дейвид Щийген относно уволнението.

Снимки: Gettyimages