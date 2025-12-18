Световният и европейски шампион на 60 метра Джеремая Азу се завръща на пистата

Популярни
  18 дек 2025 | 13:11
Настоящият световен и европейски шампион в зала на 60 метра Джеремая Азу потвърди участието си на турнирите BAUHAUS-Indoor Galan в Стокхолм на 22 януари и ISTAF в Дюселдорф на 24 януари.

В Стокхолм предстои повторение на финала от Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2025 г., където Азу ще се изправи срещу европейския сребърен медалист Хенрик Ларшон пред родната му публика. Припомняме, че Азу спечели титлата с време 6.49 секунди, изпреварвайки само с 0.03 секунди Ларшон, който постави нов национален рекорд на Швеция с 6.52.

Само два дни по-късно в Дюселдорф Азу ще се състезава със силна група германски спринтьори. Сред тях са рекордьорите на Германия на 100 и 200 метра Оуен Анса и Джошуа Хартман, както и Чидера Онуора, който завърши втори на същия турнир през миналата година.

Основната цел пред Азу през сезона в зала ще бъде да защити титлата си на 60 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март. След това той ще насочи вниманието си към летния сезон, чийто акцент ще бъде Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

През 2022 г. Азу, тогава на 21 години, спечели бронзов медал на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика, а също така беше част от златния отбор на Великобритания в щафетата 4х100 метра.

