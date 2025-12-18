Популярни
Фелайни влезе в треньорския щаб на Шарлероа

  • 18 дек 2025 | 17:20
Бившият национал на Белгия Маруан Фелайни се присъедини към треньорския щаб на Шарлероа.

„Неговата роля ще бъде да помага на треньорския щаб и да подкрепя развитието на играчите. Полузащитниците на отбора, по-специално, ще се възползват от неговите тактически съвети, извлечени от богатата му игрална кариера. Маруан също ще работи ежедневно, за да внуши на отбора работоспособност, фокусирана върху изискванията, строгостта и резултатите“, се казва в изявление на клуба.

Като футболист Фелайни е играл за Стандард Лиеж, Евертън, Манчестър Юнайтед и Шандонг. С „червените дяволи“ той спечели Купата на ФА, Суперкупата и Купата на лигата, както и Лига Европа.

След 18 кръга Шарлероа е на 12-о място в класирането на белгийското първенство с 20 точки.

