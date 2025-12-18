Популярни
Жребий за 1/4-финалите за Купата на България
Гергана Иванова с Роял Касторс Брен продължава към осминафиналите на Еврокъп

  • 18 дек 2025 | 11:15
  • 154
  • 0
Националката Гергана Иванова и нейният белгийски тим Роял Касторс Брен се класираха за осминафиналите в баскетболния турнир Еврокъп при жените, а друга българката Карина Константинова с германския Келтерн отпаднаха в 1/16-финалните плейофи в надпреварата.

Иванова реализира 16 точки, 9 борби и 7 асистенции за 23 минути на терена при победата на Касторс Брен с 91:54 като гост на полския Гдиня във втората среща от първия етап на директните елиминации. Първият двубой беше завършил също с успех на Гергана Иванова и съотборничките й с 80:73.

Келтерн на Карина Константинова отстъпи при домакинството си на полския Заглембе Сосновец със 79:80. В първия мач германският тим бе загубил със 75:83.

Българската националка завърши с 10 точки, 2 борби и 2 асистенции за 23 минути на терена.

Реванш от плейофите в турнира Еврокъп очаква и още една националка. Борислава Христова и гръцкият й отбор Атинайкос посрещат испанския Хайрис тази вечер. Атинайкос се наложи с 80:75 в първия мач.

