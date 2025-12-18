Мемфис се справи с Минесота

Джарън Джаксън-младши отбеляза 28 точки и овладя 12 борби, за да удържи Мемфис Гризлис победата със 116:110 при гостуването си на Минесота Тимбъруулвс в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Джок Ландейл добави 20 точки и 10 борби, влизайки от пейката за Мемфис, който спечели за девети път в последните си 12 мача. Джейлън Уелс реализира 17 точки, а Седрик Кауърд се включи с 13.

Big-man duo powers Memphis to victory 💪



Jaren Jackson Jr.: 28 PTS, 12 REB, 3 BLK

Jock Landale: 20 PTS, 10 REB, 4 3PM (career-high) pic.twitter.com/3FBxu7C7gd — NBA (@NBA) December 18, 2025

Джулиъс Рандъл завърши с 21 точки за тима на Минесота, който загуби за едва за втори път в последните си девет двубоя.

И Руди Гобер (16 точки, 16 борби), и Донте ДиВинченцо (19 точки, 11 борби) оформиха дабъл-дабъл за домакините.