Мемфис се справи с Минесота

Джарън Джаксън-младши отбеляза 28 точки и овладя 12 борби, за да удържи Мемфис Гризлис победата със 116:110 при гостуването си на Минесота Тимбъруулвс в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.
Джок Ландейл добави 20 точки и 10 борби, влизайки от пейката за Мемфис, който спечели за девети път в последните си 12 мача. Джейлън Уелс реализира 17 точки, а Седрик Кауърд се включи с 13.
Джулиъс Рандъл завърши с 21 точки за тима на Минесота, който загуби за едва за втори път в последните си девет двубоя.
И Руди Гобер (16 точки, 16 борби), и Донте ДиВинченцо (19 точки, 11 борби) оформиха дабъл-дабъл за домакините.