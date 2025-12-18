Популярни
НБА глоби Удока с 25 000 долара

  • 18 дек 2025 | 10:41
  • 274
  • 0
Треньорът на Хюстън Рокетс Име Удока беше глобен с 25 000 долара за публична критика към съдийството при загубата от Денвър Нъгетс със 125:128 след продължение в понеделник, информираха от НБА, цитирани от агенция АП.

На пресконференцията след мача Удока заяви, че мачът е бил „най-лошо съдийската работа, която е виждал от дълго време“ и отправи критики към всеки от реферите.

„Двама съдии нямат работа да там, а главният рефер се държеше като впечатлен от звездите, така че се видяха всякакви противоречиви отсъждания и съм сигурен, че трябваше да имаме още няколко технически нарушения“, заяви Име Удока след двубоя срещу Нъгетс.

Глобата идва, след като според доклада за срещата е имало три неправилни отсъждания в продължението, всички от които в полза на Денвър. В доклада се посочва още, че съдиите са пропуснали отсъждане срещу Тим Хардуей-младши от Денвър, а на Амен Томпсън и Кевин Дюрант от Хюстън са били неправилно отсъдени нарушения.

Нарушенията на Томпсън и Дюрант дадоха възможност на играчите на Денвър да изпълнят четири наказателни удара. Никола Йокич и Джамал Мъри реализираха и при двата пъти от наказателната линия и увеличиха преднината на Нъгетс до 128:122 при оставащи 47.2 секунди.

Йокич записа 12-ия си трипъл-дабъл за сезона, а Денвър постигна пета поредна победа.

