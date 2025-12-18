Тодор Тодоров: Държах на полувремето да запазим разлика над 20 точки

„Държах на полувремето да запазим разлика над 20 точки, за да влезем в третата част със спокойствие“, каза треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров след победата над Нюкасъл Ийгълс с 95:91 в шестата среща от група С на Европейската северна баскетболна лига за мъже (ENBL).

За случилото се по време на мача той каза, че в края на първата част се е случило всички, каквото си е помислил. На полувремето целта пред отбора е била да се спечели третата част, защото е бил сигурен, че това да им вкарат само седем точки за една четвърт няма да продължи и наистина, в четвъртата част получават 34.

Спартак Плевен победи Нюкасъл Ийгълс в мач от Европейската северна баскетболна лига

Тодоров добави, че когато играят на предела на силите си момчетата му могат да вкарат по 38 точки за една част и то срещу доста атлетичен и добре подготвен.

„Единственото хубаво беше това, че ние бяхме много концентрирани. Момчетата излязоха с невероятен хъс и характер“, каза още наставникът на плевенчани.

Според него отбелязаните в първото полувреме 57 точки са плод от усилията в защита. През второто полувреме тези усилия не са били същите и нещата са били съвсем различни. Отборът трябва да е готов във всеки един момент да дава всичко от себе си.

Тодоров не мисли, че непостоянството идва от късата ротация, а от манталитета на играчите. Той се радва, че успяват да излизат от кризите, а и програмата им позволява по-често да имат възможност да играят и да покажат, че могат да бъдат колектив и да се борят.

„Аз знам, че играчите вярват в мен. Аз вярвам в играчите, и знам, че рано или късно ние ще бъдем в по-добро състояние от това, в което на моменти изпадаме. Важното е да не правим трагедии от загубите, а да се опитваме да извлечем поуки“, добави специалистът.