Джош Гиди и Коби Уайт поведоха Булс към успех срещу Кавалиърс

Коби Уайт отбеляза 25 точки, а Джош Гиди оформи трипъл-дабъл от 23 точки, 11 борби и 11 асистенции, за да допринесат двамата за успеха на домакините от Чикаго Булс над Кливланд Кавалиърс със 127:111 в среща от редовния сезон на Национална баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Чикаго спечели за втори път в последните си три мача, прекъсвайки серия от седем загуби. От друга страна Кливланд записа трето поражение в последните и четири двубоя.

Водещият реализатор на Кавалиърс Донован Мичъл реализира най-много точки в мача - 32, за да задържи гостите в играта. Неговата забивка 8:18 минути преди края съкрати пасива на Кливланд до 9 точки, но Кавалиърс не успяха да се доближат повече.

Josh Giddey: Chi-Town's playmaker!



🔴 23 PTS

🔴 11 REB

🔴 11 AST

🔴 5 3PM

🔴 @chicagobulls W



He is the first player in Bulls franchise history to record a triple-double with 5+ 3PM! pic.twitter.com/KIXJFp6zE9 — NBA (@NBA) December 18, 2025

Баскетболистите на Чикаго постигнаха най-добрата си успеваемост за сезона от 56,2% в сравнение с 48,3% за Кавалиърс, а съперниците комбинирано вкараха 26 от 75 тройки. Булс дръпнаха с цели 19 точки в четвъртата част по пътя си към прекъсване на серията от пет загуби, а през първото полувреме преодоляха изоставане от 12 точки.

Giddey steal ➡️ Tre Jones ➡️ Coby White AND-1! 💨😤

pic.twitter.com/mx9RJWv4uc — CHGO Bulls (@CHGO_Bulls) December 18, 2025

Седем състезатели вкараха двуцифрен брой точки за Чикаго. Никола Вучевич помогна за победата с 20 точки и 9 борби, а Тре Джоунс записа 11 точки и 11 асистенции. Джейлън Тайсън вкара 21 точки за Кавалиърс, докато Дариъс Гарланд се отчете с 15.