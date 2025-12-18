Борислав Младенов най-резултатен при нова победа на Виена Баскет

Националът Борислав Младенов беше най-резултатен при победата на своя клубен тим Виена Баскет над Фюрстенфелд със 100:55 като домакин в двубой от австрийското първенство за мъже.

Младенов реализира „дабъл-дабъл“ от 23 точки и 11 борби, като добави и 3 асистенции за 33 минути на терена.

Съставът от Виена продължи успешния си ход в шампионата и с актив 8-5 заема пето място във временното класиране.

За Борислав Младенов и съотборниците му предстои гостуване на черногорския Будучност в Адриатическата лига на 22 декември, а по-късно, на 26 декември, австрийският тим ще гостува на Оберварт Гънърс в местното първенство.