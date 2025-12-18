Първото Световно клубно първенство по футбол за жени е насрочено за януари 2028-а

Първото Световно клубно първенство по футбол за жени на ФИФА ще се проведе през януари 2028 година, съобщиха от международната федерация, като турнирът е насрочен за средата на сезона в най-добрите европейски лиги.

ФИФА отложи състезанието за 2028-а от първоначалната му дата 2026-а през март тази година, за да даде на отборите повече време за подготовка и на състезателките глътка въздух във вече натоварения график. Домакините на турнира все още не са потвърдени и макар състезанието да е насрочено по време на извън сезонния период на шампионата на NWSL в САЩ, то ще наруши сезона за много от европейските лиги.

Световното клубно първенство за жени ще включва шест отбора в квалификационната фаза, като трите победители ще продължат към груповата фаза, заедно с 13 други клуба. Груповата фаза ще включва четири групи от по четири отбора, като първите два от всяка ще продължат към елиминациите.

Конфедерациите АФК, КАФ, КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ ще имат по две директни квоти, докато УЕФА ще има пет. Когато Световното клубно първенство беше отложено, ФИФА обяви още едно ново състезание - Купата на шампионите за жени, в което ще участват шестте континентални клубни шампиони. Полуфиналите и финалът на това състезание ще се проведат в Лондон през януари 2026 година.