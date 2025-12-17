Джейк Пол обещава да шокира света в мача срещу Антъни Джошуа

Джейк Пол обяви, че планира да шокира света и да поднесе "най-голямата изненада в историята на спорта" в боксовия мач срещу Антъни Джошуа.

Звездата от платформата за видео съдържание YouTube, който от няколко години се подвизава по боксовите рингове, ще се изправи срещу бившия световен шампион от тежка категория в петък в Маями.

„Един от нас ще бъде приспан - това ще се случи тук. Боят в тежка категория е точно затова“, заяви 28-годишният американец в интервю след публична тренировка, цитиран от ДПА.

Jake Paul said he’s going to shock the world and pull off the biggest upset in sports history over Anthony Joshua 👀 pic.twitter.com/GU65K0V74p — Happy Punch (@HappyPunch) December 17, 2025

Джошуа е двукратен световен шампион и държеше световната титла между 2017 и 2019, и 2019 и 2021 година, и има 28 победи (25 с нокаут) и само четири загуби в 32 мача на професионалния ринг. Той заяви пред медиите, че е чест да бъде поканен да се бие в Съединените щати.

„Трябва да проявя респект към него, че се съгласи на тази битка, защото съм напълно готов“, коментира Джошуа.

Джейк Пол до момента има победи срещу шампионите от ММА Андерсон Силва и Тайрън Уудли, бившият баскетболист от НБА Нейт Робинсън, както и Майк Тайсън, който беше на 58 години по време на двубоя.

Догодина 36-годишният Джошуа може да се изправи и срещу друг бивш шампион от тежка категория - Тайсън Фюри. Двамата не са имали мач един срещу друг до момента, но се очаква да вземат участие в отделни схватки в началото на 2026-а като част от „Рияд Сийзън“ - серия от спортни, културни и развлекателни събития в столицата на Саудитска Арабия.