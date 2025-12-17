Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джейк Пол обещава да шокира света в мача срещу Антъни Джошуа

Джейк Пол обещава да шокира света в мача срещу Антъни Джошуа

  • 17 дек 2025 | 10:08
  • 350
  • 3
Джейк Пол обещава да шокира света в мача срещу Антъни Джошуа

Джейк Пол обяви, че планира да шокира света и да поднесе "най-голямата изненада в историята на спорта" в боксовия мач срещу Антъни Джошуа.

Звездата от платформата за видео съдържание YouTube, който от няколко години се подвизава по боксовите рингове, ще се изправи срещу бившия световен шампион от тежка категория в петък в Маями.

Джошуа: Ще спася бокса от Джейк Пол
Джошуа: Ще спася бокса от Джейк Пол

„Един от нас ще бъде приспан - това ще се случи тук. Боят в тежка категория е точно затова“, заяви 28-годишният американец в интервю след публична тренировка, цитиран от ДПА.

Джошуа е двукратен световен шампион и държеше световната титла между 2017 и 2019, и 2019 и 2021 година, и има 28 победи (25 с нокаут) и само четири загуби в 32 мача на професионалния ринг. Той заяви пред медиите, че е чест да бъде поканен да се бие в Съединените щати.

„Трябва да проявя респект към него, че се съгласи на тази битка, защото съм напълно готов“, коментира Джошуа.

Джейк Пол до момента има победи срещу шампионите от ММА Андерсон Силва и Тайрън Уудли, бившият баскетболист от НБА Нейт Робинсън, както и Майк Тайсън, който беше на 58 години по време на двубоя.

Догодина 36-годишният Джошуа може да се изправи и срещу друг бивш шампион от тежка категория - Тайсън Фюри. Двамата не са имали мач един срещу друг до момента, но се очаква да вземат участие в отделни схватки в началото на 2026-а като част от „Рияд Сийзън“ - серия от спортни, културни и развлекателни събития в столицата на Саудитска Арабия.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Диян Димитров е спортист номер 1 на Добрич

Диян Димитров е спортист номер 1 на Добрич

  • 16 дек 2025 | 20:23
  • 1125
  • 0
Легендата Сайборг си пожела битка с Дакота Дичева

Легендата Сайборг си пожела битка с Дакота Дичева

  • 16 дек 2025 | 18:09
  • 1258
  • 0
Андерсон Силва за Джейк Пол: Надявам се вече хората да го уважават

Андерсон Силва за Джейк Пол: Надявам се вече хората да го уважават

  • 16 дек 2025 | 17:25
  • 3927
  • 1
От любов към бокса в опит да станеш символ на възраждане за един наранен град

От любов към бокса в опит да станеш символ на възраждане за един наранен град

  • 16 дек 2025 | 16:47
  • 855
  • 0
Бившият боец на UFC почина на 45-годишна възраст

Бившият боец на UFC почина на 45-годишна възраст

  • 16 дек 2025 | 13:25
  • 4889
  • 1
Артур Бетербиев: Дмитрий Бивол отказа оферта за трилогия в Русия

Артур Бетербиев: Дмитрий Бивол отказа оферта за трилогия в Русия

  • 16 дек 2025 | 13:19
  • 1040
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 14452
  • 37
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 1097
  • 0
Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 32741
  • 64
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 17696
  • 12
Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

  • 17 дек 2025 | 07:27
  • 2793
  • 4
Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

  • 17 дек 2025 | 07:18
  • 3589
  • 1