Христина Вучкова със 7 точки (5 блока), Протон срази лидера Динамо-Ак Бара в Казан

Капитанът на националния отбор на България за жени Христина Вучкова и съотборничките ѝ от Протон (Саратов) сътвориха голямата изненада на 14-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Протон се наложи като гост над лидера Динамо-Ак Барс като гост в Казан с 3:2 (17:25, 25:17, 19:25, 25:21, 15:13).

Христина Вучкова изигра силен двубой и се отличи със 7 точки (5 блока, 20% ефективност в атака - +5).

Така Протон нанесе едва втора загуба на лидера Динамо-Ак Барс.

Христина Вучкова и Протон са на 8-о място във временното класиране с актив от 20 точки (7 победи, 7 загуби).

Динамо-Ак Барс е лидер с 37 точки (12 победи, 2 загуби).