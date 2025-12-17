Мариета Георгиева говори пред Sportal.bg за следващите си големи предизвикателства

Мариета Георгиева и 110-километровият преход до Южния полюс с мисията „Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“

След изкачването на връх Винсън – най-високия връх на Антарктида – Мариета Георгиева продължава своята полярна мисия с експедицията „От последния градус“.

В рамките на експедицията Мариета Георгиева, третата българка, изкачила връх Еверест, изминава 110 километра със ски от 89-ия градус южна ширина в едни от най-суровите условия на планетата. На 14 декември, на годишнината от първото достигане на Южния полюс от Руал Амундсен, тя достига Южния полюс. С това постижение българският флаг е развят на полюса от първата българка, която успешно изминава разстоянието от последния градус до Южния полюс.

С реализирането на тази експедиция Мариета Георгиева има изкачени 6 от 7-те континентални върха и е достигнала един от двата географски полюса, с което се нарежда на крачка от включване в изключително елитния списък на по-малко от 100 души в света, постигнали Explorer Grand Slam – изкачване на седемте континентални върха и достигане на Северния и Южния полюс.

Експедицията е част от дългосрочната мисия на фондация „Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“, чиято цел е да вдъхновява деца и млади хора чрез реални примери за смелост, устойчивост и стремеж към знание, както и да насърчава интереса към науката, географията и изследването на екстремни среди.

Български дух на Южния полюс

“Много съм щастлива от постижението ми, както и на моите колеги от нашата международна експедиция, от която само аз съм българка”, заяви специално за Sportal.bg от Антарктида Мариета Георгиева.

“Връх Винсън не е най-трудният за изкачване. Висок е точно 4892 метра, но място, на което се намира, го прави труден за изкачване. След като успяхме да го покорим се насочихме и към покоряването на Южния полюс. От базата на Юниън Гледчър стигнахме със специален самолет до 89-ия градус южна ширина. От там със ски-писалки трябваше да преодолеем 110 километра в едни от най-суровите условия на планетата. Сериозни минусови температури около -20 градуса и по-ниски температури. Шансовете за измръзване и изгаряния на кожата са огромни. Все пак се справихме по перфектен начин и сега сме отново в базата ни в Юниън Гледчър и очакваме възможност да летим до Пунто Аренас в Чили, от където всеки да може да се прибере у дома”, добави Мариета Георгиева, която е първата българка покорила Южния полюс.

“”Какво ми предстои сега? Може би почивка през 2026 година. Вече официално обявиха, че заради войната между Русия и Украйна никой няма да има възможност за експедиции до Северния полюс, както и през последните 4 години, който е под юрисдикцията на Русия. Трябва да покоря и връх Денели в Аляска, защото при предишната ми експедиция достигнах до 600 метра под него, но атмосферните условия не позволиха да го покоря. Така ще мога да съм сред едва стотината хора, които са постигнали пълен Explorer Grand Slam”, добави Мариета Георгиева от Антарктида пред Sportal.bg.