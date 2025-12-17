Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Следващият световен шампион ще прибере 50 милиона

Следващият световен шампион ще прибере 50 милиона

  • 17 дек 2025 | 15:37
  • 391
  • 0
Следващият световен шампион ще прибере 50 милиона

ФИФА одобри наградния фонд за Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Общо ще бъдат разпределени 727 милиона долара, което е с 50 процента повече от Мондиал 2022.

Следващият световен шампион ще вземе 50 милиона долара. Всяка държава ще получи 1.5 милиона за подготовка и още поне 9 милиона за участието си в груповата фаза.

Тази информация идва на фона на скандалните цени, на които ФИФА продава билети за Мондиала. След изразяването на възмущение от страна на феновете от световната футболна централа обявиха, че пускат ограничен брой билети на цена от 60 долара. Те ще бъдат дадени на националните асоциации, като идеята е да отидат при най-лоялните фенове, като не е ясно как ще бъдат определени тези привърженици.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

Двойник на Серхио Рамос събра погледите срещу Барселона снощи

  • 17 дек 2025 | 13:35
  • 4120
  • 4
Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

Ще срещнем ядосан Наполи, предупреди Алегри

  • 17 дек 2025 | 13:20
  • 892
  • 1
Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

Салах изненадващо пропусна единствената контрола на Египет преди началото на Купата на африканските нации

  • 17 дек 2025 | 12:40
  • 2947
  • 1
ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

  • 17 дек 2025 | 12:32
  • 670
  • 0
Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

Ето за кого са гласували капитани като Меси, Модрич, Кейн и Ван Дайк за наградата на ФИФА

  • 17 дек 2025 | 12:10
  • 7851
  • 5
Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

Нигерия с жалба до ФИФА с искане за промени в състава на участващите отбори за Световното първенство

  • 17 дек 2025 | 12:03
  • 1334
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 1527
  • 0
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 29625
  • 39
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 33055
  • 66
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 8961
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3110
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 8585
  • 9