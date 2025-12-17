Следващият световен шампион ще прибере 50 милиона

ФИФА одобри наградния фонд за Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Общо ще бъдат разпределени 727 милиона долара, което е с 50 процента повече от Мондиал 2022.

Следващият световен шампион ще вземе 50 милиона долара. Всяка държава ще получи 1.5 милиона за подготовка и още поне 9 милиона за участието си в груповата фаза.

The FIFA Council has approved a record-breaking 2026 World Cup financial contribution of $727m, 50% more than Qatar. It will be distributed to Participating Member Associations (PMAs).💰



$655m will be put towards prize money:

Champions: $50m

Runners-up: $33m

3rd place: $29m

4th… pic.twitter.com/JIPwesm8W3 — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 17, 2025

Тази информация идва на фона на скандалните цени, на които ФИФА продава билети за Мондиала. След изразяването на възмущение от страна на феновете от световната футболна централа обявиха, че пускат ограничен брой билети на цена от 60 долара. Те ще бъдат дадени на националните асоциации, като идеята е да отидат при най-лоялните фенове, като не е ясно как ще бъдат определени тези привърженици.