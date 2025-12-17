Следващият световен шампион ще прибере 50 милиона

ФИФА одобри наградния фонд за Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Общо ще бъдат разпределени 727 милиона долара, което е с 50 процента повече от Мондиал 2022.
Следващият световен шампион ще вземе 50 милиона долара. Всяка държава ще получи 1.5 милиона за подготовка и още поне 9 милиона за участието си в груповата фаза.
Тази информация идва на фона на скандалните цени, на които ФИФА продава билети за Мондиала. След изразяването на възмущение от страна на феновете от световната футболна централа обявиха, че пускат ограничен брой билети на цена от 60 долара. Те ще бъдат дадени на националните асоциации, като идеята е да отидат при най-лоялните фенове, като не е ясно как ще бъдат определени тези привърженици.