  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Банскалии обраха титлите на Държавното по ски алпинизъм

Банскалии обраха титлите на Държавното по ски алпинизъм

  • 17 дек 2025 | 13:05
  • 217
  • 0
Банскалии обраха титлите на Държавното по ски алпинизъм

Никола Калистрин грабна шампионската титла при мъжете, а Ивона Михайлова стана първа при жените на Държавното първенство по ски алпинизъм скоростно изкачване, което се проведе в курорта Боровец.

Подиумът при мъжете изцяло бе зает от състезатели на СК “АлПиринСки” (Банско). Калистрин спечели златото с време 21:38 минути, втори се класира Иван Геров с 26:31, а бронза заслужи Асен Радулов с 26:38.

При дамите победата извоюва тяхната съотборничка Ивона Михайлова, която постигна време от 31:07 минути. Нейни подгласнички станаха Христина Козарева (32:57) и Десислава Асенова (36:22), и двете състезателки на АК “Планинец” (София).

При девойките старша възраст национална шампионка стана Йоана Вълканова от СК “АлПиринСки” (Банско), при младшата възраст победи София Петрова от същия клуб, а при юношите младша възраст златото спечели съотборника им Марко Ников.

Хегемонията на СК “АлПиринСки” (Банско) бе разбита единствено при децата, където победата извоюва Ясен Батурския от КАК "Тренелариум", София.

