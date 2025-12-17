Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Бостън разби Юта, Кълъмбъс надви Анахайм в завързан мач

Бостън разби Юта, Кълъмбъс надви Анахайм в завързан мач

  • 17 дек 2025 | 09:49
  • 246
  • 0
Бостън разби Юта, Кълъмбъс надви Анахайм в завързан мач

Морган Гийки записа своя пети мач мач с повече от един гол за сезона при успеха на Бостън срещу Юта с 4:1 в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Попадението на Гийки 24 секунди преди края на втория период бе негово 24-то за сезона, като е втори в класацията на голмайсторите за момента.

Кейси Митещад и Мейкъл Ейсимонт също вкараха, а Давид Пастърнак записа две асистенции за четвъртата поредна победа на Бостън.

Барет Хейтън отбеляза единственото попадение за Юта, а вратарят Витек Ванечек спря 19 удара.

Адам Фантили вкара 3:32 минути след началото на продължението, за да осигури победата на Кълъмбъс срещу Анахайм с 4:3.

Зак Уеренски се отчете с два гола и асистенция, Буун Дженър добави попадение и асистенция, а Кент Джонсън направи две голови подавания за победителите.

Джет Грийвс спаси 24 шута към вратата си.

Микаел Гранлунд записа гол и асистенция, Райън Строум и Джъксън Лакомб също се разписаха, а Райън Пулинг направи две асистенции за Анахайм.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Над 200 заявки за Държавното първенство по фигурно пързаляне

Над 200 заявки за Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 17 дек 2025 | 03:53
  • 617
  • 0
Шифрин с успех на слалома в Куршевел

Шифрин с успех на слалома в Куршевел

  • 17 дек 2025 | 03:39
  • 1841
  • 1
Вратарят на Вашингтон се възстанови

Вратарят на Вашингтон се възстанови

  • 17 дек 2025 | 00:44
  • 582
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

  • 16 дек 2025 | 18:25
  • 2016
  • 0
Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

  • 16 дек 2025 | 16:57
  • 924
  • 0
Белчо Горанов: България ще участва с химна и националните символи на Олимпийските игри

Белчо Горанов: България ще участва с химна и националните символи на Олимпийските игри

  • 16 дек 2025 | 16:18
  • 1027
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 14428
  • 37
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 1086
  • 0
Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 32736
  • 64
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 17694
  • 12
Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

  • 17 дек 2025 | 07:27
  • 2791
  • 4
Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

  • 17 дек 2025 | 07:18
  • 3588
  • 1