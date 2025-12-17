Бостън разби Юта, Кълъмбъс надви Анахайм в завързан мач

Морган Гийки записа своя пети мач мач с повече от един гол за сезона при успеха на Бостън срещу Юта с 4:1 в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Попадението на Гийки 24 секунди преди края на втория период бе негово 24-то за сезона, като е втори в класацията на голмайсторите за момента.

24 goals on the season for Morgan Geekie. pic.twitter.com/C2PSGw5GxC — Conor Ryan (@ConorRyan_93) December 17, 2025

Кейси Митещад и Мейкъл Ейсимонт също вкараха, а Давид Пастърнак записа две асистенции за четвъртата поредна победа на Бостън.

Барет Хейтън отбеляза единственото попадение за Юта, а вратарят Витек Ванечек спря 19 удара.

Адам Фантили вкара 3:32 минути след началото на продължението, за да осигури победата на Кълъмбъс срещу Анахайм с 4:3.

Зак Уеренски се отчете с два гола и асистенция, Буун Дженър добави попадение и асистенция, а Кент Джонсън направи две голови подавания за победителите.

Джет Грийвс спаси 24 шута към вратата си.

Микаел Гранлунд записа гол и асистенция, Райън Строум и Джъксън Лакомб също се разписаха, а Райън Пулинг направи две асистенции за Анахайм.