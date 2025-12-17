Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Студиото на "Sportal Fight Club" бе домакин на дискусия и обзор на отминаващата година в света на елита на смесените бойни изкуства - бойната организация UFC.

Двамата водещи на рубриката и редактори в екипа ни, Даниел Любомиров и Борис Тонев, разговаряха със спортния журналист и коментатор на битките от UFC в българския ефир, Георги Петков. Експертният панел в студиото ни коментира най-интересното от 2025-а в UFC, както и споделиха своите прогнози и надежди за следващите 12 месеца.

Любомиров, Петков и Тонев споделиха и своите фаворити за носители на призове в следните категории:



- Най-добър нокаут за 2025

- Най-добър събмишън за 2025

- Най-зрелищна битка за 2025

- Най-добър боец за 2025

Триото журналисти се отклониха и от темата за UFC, за да назоват и кои са българските бойци, които са се справили най-добре в професионалните бойни спортове през 2025 според тях.

Вижте дискусията, в която присъстват и темите за състоянието на тежката категория в UFC, сблъсъка "граплинг срещу страйкинг", кои са заплахите за настоящите шампиони в организацията, и други: