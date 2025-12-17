Силен старт на зимния сезон за Станимир Беломъжев

Водещият ни състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев стартира силно зимния сезон, финиширайки на второ място в спринта на състезание с ранг World Ranking Event (WRE) в Норвегия.
Българинът измина дистанцията за 14:18 мин., като остана на 11 секунди от победителя.
В елитната надпревара при мъжете и жените участваха и останалите осем състезатели от българския отбор, като предни класирания записаха още Антония Григорова и Андрея Дяксова, съответно 11-та и 15-а.
В средната дисциплина най-предно класиране от тима ни записа Антонио Григорова, която финишира 9-а при жените. Напред се класира и Андрея Дяксова, която зае 13-то място.
При мъжете Станимир Беломъжев завърши 12-и.
За българския отбор предстоят още няколко тренировъчни дни в Норвегия. В състава на българския отбор влизат девет състезатели:
1. Станимир Беломъжев (треньор, ръководител на отбора и състезател)
2. Антония Григорова
3. Андрея Дяксова
4. Рая Христова
5. Никол Иванова
6. Сияна Матева
7. Александър Пенев
8. Антон Капсъзов
9. Преслав Митев