Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Силен старт на зимния сезон за Станимир Беломъжев

Силен старт на зимния сезон за Станимир Беломъжев

  • 17 дек 2025 | 12:41
  • 251
  • 0
Силен старт на зимния сезон за Станимир Беломъжев

Водещият ни състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев стартира силно зимния сезон, финиширайки на второ място в спринта на състезание с ранг World Ranking Event (WRE) в Норвегия.

Българинът измина дистанцията за 14:18 мин., като остана на 11 секунди от победителя.

В елитната надпревара при мъжете и жените участваха и останалите осем състезатели от българския отбор, като предни класирания записаха още Антония Григорова и Андрея Дяксова, съответно 11-та и 15-а.

В средната дисциплина най-предно класиране от тима ни записа Антонио Григорова, която финишира 9-а при жените. Напред се класира и Андрея Дяксова, която зае 13-то място.

При мъжете Станимир Беломъжев завърши 12-и.

За българския отбор предстоят още няколко тренировъчни дни в Норвегия. В състава на българския отбор влизат девет състезатели:

1. Станимир Беломъжев (треньор, ръководител на отбора и състезател)

2. Антония Григорова

3. Андрея Дяксова

4. Рая Христова

5. Никол Иванова

6. Сияна Матева

7. Александър Пенев

8. Антон Капсъзов

9. Преслав Митев

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Над 200 заявки за Държавното първенство по фигурно пързаляне

Над 200 заявки за Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 17 дек 2025 | 03:53
  • 703
  • 0
Шифрин с успех на слалома в Куршевел

Шифрин с успех на слалома в Куршевел

  • 17 дек 2025 | 03:39
  • 2203
  • 1
Вратарят на Вашингтон се възстанови

Вратарят на Вашингтон се възстанови

  • 17 дек 2025 | 00:44
  • 694
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

  • 16 дек 2025 | 18:25
  • 2127
  • 0
Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

  • 16 дек 2025 | 16:57
  • 1053
  • 0
Белчо Горанов: България ще участва с химна и националните символи на Олимпийските игри

Белчо Горанов: България ще участва с химна и националните символи на Олимпийските игри

  • 16 дек 2025 | 16:18
  • 1061
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 11462
  • 11
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 3788
  • 0
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 26182
  • 60
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 6001
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 1399
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 4600
  • 2