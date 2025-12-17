Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Над 200 заявки за Държавното първенство по фигурно пързаляне

Над 200 заявки за Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 17 дек 2025 | 03:53
  • 177
  • 0
Повече от 220 състезатели са заявени за участие в Държавното първенство по фигурно пързаляне, което ще се проведе от 18 до 21 декември в Зимния дворец. Състезанието е за всички възрастови групи - от "млад фигурист" до мъже и жени.

На леда в София ще се представят всички национални състезатели, сред които Александра Фейгин, Кристина Григорова, Александър Златков, Филип Каймакчиев и други.

По програма на 18 декември е кратката програма при юноши, девойки, мъже и жени, а ден по-късно е волната. На 20 и 21 декември е надпреварата в по-малките възрастови групи.

Първенството се провежда със съдействието на PEZ и Nutrino Lab и ще бъде излъчено в ютюб канала на БФ Кънки.

