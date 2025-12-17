О, каква нощ! Драйзайтъл мина 1000 точки с четири асистенции срещу Питсбърг

Леон Драйзайтъл се превърна в първия германски хокеист, който преминава границата от 1000 точки в Националната хокейна лига, като това стана при победата на тима му Едмънтън над Питсбърг с 6:4. Той записа четири асистенции срещу "пингвините" и вече има 1003 точки (416 гола и 587 асистенции), откакто беше избран от Едмънтън в първия кръг на драфта (№3) на НХЛ през 2014 година.
"Стигнах дотук благодарение на много упорита работа. Има много хора, които ми помогнаха по пътя, каза Драйзайтъл. - Тези постижения винаги са насочени към един играч, но има толкова много хора, които играят голяма роля в това. Просто съм супер благодарен, супер признателен и, разбира се, малко горд."
Капитанът на Едмънтън Конър Макдейвид записа два гола и две асистенции при победата, Зак Хайман и защитникът Еван Бушар вкараха по един. Новобранецът Мат Савоа и Васили Подколзин също се разписаха за успеха.
Брайън Ръст вкара в четвърти пореден мач, а защитникът Ерик Карлсон и Томи Новак записаха по гол и асистенция за Питсбърг, които загубиха шеста поредна среща.
Сидни Кросби записа асистенция за своята 1722 точка, като е вече само на точка от легендата Марио Лемьо за рекорд в историята на клуба.