О, каква нощ! Драйзайтъл мина 1000 точки с четири асистенции срещу Питсбърг

Леон Драйзайтъл се превърна в първия германски хокеист, който преминава границата от 1000 точки в Националната хокейна лига, като това стана при победата на тима му Едмънтън над Питсбърг с 6:4. Той записа четири асистенции срещу "пингвините" и вече има 1003 точки (416 гола и 587 асистенции), откакто беше избран от Едмънтън в първия кръг на драфта (№3) на НХЛ през 2014 година.

🚨 LEON DRAISAITL 🚨



The newest member of the 1,000 point club! pic.twitter.com/Aw4lKD25LF — NHL (@NHL) December 17, 2025

"Стигнах дотук благодарение на много упорита работа. Има много хора, които ми помогнаха по пътя, каза Драйзайтъл. - Тези постижения винаги са насочени към един играч, но има толкова много хора, които играят голяма роля в това. Просто съм супер благодарен, супер признателен и, разбира се, малко горд."

Welcome to the 1K point club. Leon Draisaitl has became the 103rd player in NHL history to record 1000 career points



Records an assist off Zach Hyman goal



First German born to record this feat #LetsGoOilers pic.twitter.com/jo5RK537d9 — Joseph (@HockeyJoseph10) December 17, 2025

Капитанът на Едмънтън Конър Макдейвид записа два гола и две асистенции при победата, Зак Хайман и защитникът Еван Бушар вкараха по един. Новобранецът Мат Савоа и Васили Подколзин също се разписаха за успеха.

Брайън Ръст вкара в четвърти пореден мач, а защитникът Ерик Карлсон и Томи Новак записаха по гол и асистенция за Питсбърг, които загубиха шеста поредна среща.

Сидни Кросби записа асистенция за своята 1722 точка, като е вече само на точка от легендата Марио Лемьо за рекорд в историята на клуба.